Hoe houden we het de komende maand gezellig? ‘Ga wandelen, desnoods op industrieterrein’

Tweede golf: kleiner dan de eerste, maar het gaat de verkeerde kant uit

13 oktober Om lichtpuntjes te vinden in de meest recente coronacijfers moet je heel goed je best doen. In bijna alle regio's staan de seinen inmiddels op rood. Hoe staan we ervoor? En hoe verhoudt de huidige situatie zich tot de eerste golf? Een stand van zaken aan de hand van drie in het oog springende ontwikkelingen.