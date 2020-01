Hoe herken je een bombrief?

In de brieven die de afgelopen dagen zijn verstuurd, is volgens de politie een opvallende verdikking te zien. Als afzender op de brieven staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB) - een bedrijf dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. De envelop is niet bedrukt met het adres van het CIB, het adres en logo van de afzender en de ontvanger is er met stickers opgeplakt. Welke kleur de enveloppen hadden, wil de politie niet kwijt.



Een medewerker van Mercedesdealer Van Mossel in Rotterdam trok aan de bel toen zij ‘iets van draadjes en een batterijtje’ zag en ook bij de andere bedrijven was genoeg reden voor alarm. Wie nu nog een dikke brief met stickers van het CIB krijgt, zal ‘m niet snel openen. Maar waar je in zijn algemeenheid nu precies op moet letten, is een optelsom van meerdere verdachte elementen, zegt explosievenexpert Ad van Riel.



Hij geeft al jaren trainingen aan bedrijven hoe ze een verdacht poststuk kunnen herkennen. ,,Er zijn een heleboel fenomenen waar je op moet letten. Kun je de afzender niet plaatsen of ken je die totaal niet? Voelt het pakket anders aan, kloppen de verhoudingen niet? Heeft zo’n envelop enig volume, zonder dat het overigens meteen heel dik hoeft te zijn? Steken er draadjes uit? Is de frankering niet in orde, ruikt de brief of kleeft er vloeistof aan?”