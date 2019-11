Hoe ga je als dorp verder nadat je je 'oogappel' bent kwijtgeraakt?

Aangehou­den man inzake liquidatie Kelvin Maynard weer vrij

13:58 De verdachte die gisteren werd aangehouden in het onderzoek naar de moordaanslag op de 32-jarige ex-profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam is vandaag weer vrijgelaten. De man wordt niet verdacht van directe betrokkenheid bij de liquidatie van Maynard, maar wel van witwassen.