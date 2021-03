Hoe een moeder haar zoons voor 166.000 euro oplichtte: ‘Wat ze met het geld deed? Geen idee’

Pfi­zer-vac­cin mag minder koud worden bewaard, nu mogelijk ook geschikt voor huisarts

26 maart Het BioNTech/Pfizer-vaccin mag in de toekomst ook op een temperatuur tussen de 15 en 25 graden onder nul worden bewaard. Dat heeft het Europees Medicijn Agentschap vanmiddag bekendgemaakt. Daarmee komt toediening door huisartsen een stap dichterbij. Het RIVM gaat onderzoeken of Nederland daar later dit jaar toe over kan gaan.