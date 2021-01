Hoe een kleine minuut met Ayoub A. de 18-jarige Rik fataal werd

Ernstig zieke Marleen moet langer wachten op cruciale operatie in Spanje: ‘De tijd dringt’

21 januari Een operatie ergens in februari. Daar hoopte de ernstig zieke Marleen Altevogt kort voor kerst nog op. De Zutphense moet echter zeer waarschijnlijk langer wachten op de cruciale ingreep in Barcelona. In Spanje is de reguliere zorg sterk afgeschaald vanwege de coronacrisis. Dat terwijl de tijd dringt, want de aandoening in haar nek bedreigt momenteel haar leven.