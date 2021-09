Hoe een huisvrouw van 120 kilo brandweervrouw werd: ‘Ik ben er kláár mee’, zei ik bij mijn zusjes graf’

video Basis­school­le­raar tevreden over baan, ondanks laag loon en hoge werkdruk

9 september Leraren en schoolleiders op de basisschool genieten van hun werk, al is de werkdruk hoog en het salaris niet om over naar huis te schrijven. Ondertussen rijzen de tekorten aan opgeleid onderwijspersoneel de pan uit, blijkt uit het nieuwste onderzoek naar de arbeidsmarkt in het primair onderwijs.