Hoe de talentvolle cellist Jonathan afgleed en een onschuldige man neerstak

VIDEO Advocaten willen véél meer uitleg: politielei­ding Dubai moet getuigen over schaduwen advocaten

13 januari De politieleiding van de Dubai Police moet verhoord worden over het schaduwen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in de zomer van 2019. Dat verzoek deed hun kantoorgenoot Christian Flokstra tijdens de laatste ronde van inleidende zittingen in het liquidatieproces Marengo.