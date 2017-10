Hoe de buurt voor een dakloze zorgt: 'Dit is hartverwarmend'

Aan de voet van de boom heeft hij daarom een kampementje ingericht, met dekens, kussens en kleedjes. De dakloze - een welbespraakte kerel - knoopt er praatjes aan met de buurtbewoners.



,,Hartverwarmend", zegt Jan Haneman. De Groninger, woonachtig in Tilburg, ziet hoe de eik de laatste dagen als ontmoetingsplaats voor de buurt fungeert. ,,Mijn buurvrouw kwam hem heet water en koffie brengen. Van mij had hij niks nodig, hij moet zelfs al aan andere daklozen uitdelen. Zoveel brengen mensen."



Er zijn mensen die het een smet op het blazoen van de buurt vinden. Haneman: ,,Een vrouw noemde het 'geen gezicht'. Maar iemand die hier zit, af en toe een jointje rookt, dat geeft toch geen overlast?"



Buiten miezert het. Het hondje vlijt zich bij de dakloze in zijn schoot. Pina krijgt een liefdevolle aai over haar bol. De nachten zijn koud, de reacties warm. In een vervlogen verleden werkte hij in de horeca. ,,Dit is pas gastvrijheid, ik zit hier op een pleintje met volpension."