Hoe de aanpak van de eerste coronagolf uiterst traag op gang kwam

5 oktober Waarom feesten we thuis vrolijk verder als de horeca op slot gaat? Waarom doen we dat mondkapje niet op? Waarom kan 1,5 meter wel wat minder? Simpel: we zijn gewoon niet bang genoeg, zegt hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. ,,We moeten angst zaaien. Corona ís echt eng.”