Hoe ‘Broer’ miljoenen verdiende aan Dream or Donate en nu alles weer kwijt is

update Persoon dood aangetrof­fen op straat in Den Haag, man aangehou­den

10:28 De politie in Den Haag heeft een man opgepakt nadat eerder vanochtend een dode was aangetroffen op straat. Een voorbijganger trof de omgekomen persoon rond 07.00 uur in de Van Ruysbroekstraat aan en belde direct 112. Hulp mocht echter niet meer baten.