Hoe Anne in een middag tuinier werd

Weer warmtere­cord: warmste meinacht sinds 1901

8:26 Afgelopen nacht is extreem zacht verlopen. In De Bilt kwam de temperatuur niet onder de 18,3 graden uit. Dat was sinds in 1901 met de metingen is begonnen nog nooit in mei is voorgekomen, meldt Weerplaza. Het meirecord voor een nacht stond op 16,9 graden en dat dateert van zes jaar geleden.