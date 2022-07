Hoe ambtenaren zware criminelen aan een valse identiteit hielpen met ‘gekloonde’ paspoorten

Oostenrijk­se dirigent Stefan Soltész zakt tijdens optreden in elkaar en overlijdt

De Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész is vrijdagavond tijdens een voorstelling in het Nationale Theater van München in elkaar gezakt en overleden. De Beierse Staatsopera bevestigde niet lang na het incident met ‘afschuw en groot verdriet’ het overlijden van de 73-jarige dirigent. Soltész stierf terwijl hij de komische opera ‘Die schweigsame Frau’ van componist Richard Strauss dirigeerde.

1:50