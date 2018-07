Hittestress bij gemeenten: dorstige ratten en losse tegels

De aanhoudende hitte zorgt in steeds meer plaatsen voor problemen. Gemeenten waarschuwen voor smeltend asfalt, loszittende tegels en dichte bruggen. Maar ook voor dorstige ratten: ,,Een emmer water in de straatkolk is het enige wat helpt.”

De kans dat u deze dagen een rat door uw straat ziet lopen, stijgt – net als de temperatuur – tot ongekende hoogte. In Den Haag zijn de beesten al tussen afvalzakken op de stoep gesignaleerd, net als in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen. Door de droogte vallen putten in de straten droog, waardoor ratten uit het riool omhoog komen. Op zoek naar water en voedsel.

,,De straatkolken vallen droog en dat hebben ratten niet graag”, waarschuwt de gemeente Sittard-Geleen op Facebook. ,,Als u merkt dat er ratten omhoog komen door de droogte, gooi dan een emmer water in die straatkolk. Dat is het enige wat helpt”, schrijft een gemeentemedewerker. ,,Het afval dat wordt gedumpt is voor ratten een waar paradijs. Nog meer reden om geen afval te dumpen!”

Ondertussen kampt Amsterdam met bruggen die door de warmte niet meer geopend kunnen worden. De gemeente adviseert mensen om niet met hun boot de hoofdstad in te gaan. Wie dat wel doet, kan zomaar een weekje vast komen te liggen, stelt een woordvoerder.

De bruggen zijn niet opgewassen tegen de hoge temperaturen: ze zetten uit waardoor ze klem komen te zitten. De laatste weken heeft Amsterdam meerdere bruggen koel gehouden door ze voortdurend met koud water nat te spuiten. Maar dat heeft bijna geen effect meer. De warmte trekt nu ook via de onderkant in de bruggen. Alleen kleine plezierbootjes mogen voorlopig door de hoofdstad varen.

Strooiwagens

In meerdere gemeenten zijn strooiwagens de weg opgestuurd. Niet vanwege gladheid, maar om smeltend en plakkend asfalt te bestrijden. De gemeente Geldermalsen geeft toe dat het ‘een eigenaardig gezicht’ is. ,,Door aanhoudende droogte en hitte dreigt schade aan het asfalt te ontstaan en laten auto’s via hun banden gesmolten asfaltdelen en sporen achter”, aldus de gemeente op Twitter. ,,Strooien met zout helpt daartegen.”

In andere gemeenten – zoals De Wolden en Sittard-Geleen – wordt het smeltende asfalt bestreden met pekelwater en zand. In Amstelveen worden de betegelde fietspaden besproeid met water. ,,Dit is nodig omdat het zand onder de tegels door extreme droogte binding verliest en poederachtig wordt”, schrijft de gemeente op haar site. ,,De tegels komen los te liggen wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.”

Of er al ongelukken zijn gebeurd door loszittende tegels, is onbekend. Het water waarmee de paden worden besproeid, is afkomstig uit naastliggende sloten. ,,Met het nathouden van fietspaden hoopt de gemeente dat het zand zijn binding terugkrijgt en dat de tegels weer vaster komen te liggen.”