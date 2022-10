Historicus over vechtlust Rusland: ‘Er staat veel meer op het spel dan Oekraïne’

Want Oekraïne is, zei Poetin eens, ‘niet eens een land’. Het hoorde altijd bij Rusland en heeft geen bestaansrecht. Bij de eminente Oekraïense historicus Plokhy (65) moet je daarmee natuurlijk niet aankomen. In zijn net in het Nederlands vertaalde standaardwerk De poorten van Europa beschrijft hij juist de wording van Oekraïne door de eeuwen heen en weerlegt hij de fantasieën van de Kremlinbaas. Door zijn achtergrond, Plokhy werd geboren in de toenmalige USSR en hij doceerde zowel in de Sovjet-Unie als in Oekraïne, kent de historicus het denken in Moskou denken van binnenuit.