Hiermee bezorg je mensen de schrik van hun leven bij Halloween

400.000 mensen tekenen Anne Faber-petitie voor onderzoek rechtssysteem

8:37 De petitie die is gestart na de dood van Anne Faber (25) is in een week tijd ruim 400.000 keer getekend. In de petitie wordt een onderzoek naar het 'falend rechtssysteem in de zaak van verdachte Michael P.' geëist.