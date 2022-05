Hier rust Monsieur Cannibale: exclusief kijkje in de kelder van de Efteling

Een dagje uit kan aardig in de papieren lopen, dit gezin laat zien dat het goedkoper kan

Een gezinsuitje in de meivakantie? Dat kan aardig in de papieren lopen. Kaartjes voor attractieparken en dierentuinen worden almaar duurder. Maar het kan best goedkoper, zeggen Brenda en Camiel Knispel uit Apeldoorn, moeder en vader van Vince (6) en Sil (3).

4 mei