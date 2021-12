Hier hadden natuurlijk al duizend alarmbellen af moeten gaan, maar dat gebeurde niet

Er klonk een ijzingwekkende schreeuw vanuit het huis op de hoek. De voordeur vloog open en als een dolle stier beende de man naar buiten. Hij stak een sigaret op en brieste ‘ze is knettergek!’, terwijl de rook uit zijn neusgaten stoomde.

Ik belde de politie en probeerde hem te kalmeren. De buurvrouw kwam naar buiten en keek mij bedrukt aan, de laatste maanden was het schering en inslag. Het is wachten totdat dit verkeerd afloopt.

Ik moest aan haar denken toen Rutte ons vorige week tijdens de persconferentie waarschuwde dat ‘de coronamaatregelen kunnen doorwerken achter de voordeur’. Nou en of. Er wordt zelfs gesproken van een wereldwijde ‘schaduwpandemie’ omdat geweld tegen vrouwen tijdens de coronacrisis dramatisch is toegenomen. En de cijfers logen er vóór de crisis al bepaald niet om.

Een op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met geweld. In Nederland wordt iedere week een vrouw vermoord, en in ruim de helft van de gevallen is haar (ex-)partner de dader. Die moorden komen meestal niet uit de lucht vallen. Voorafgaand is vaak al aangifte gedaan van huiselijk geweld, stalking of bedreiging. Zoals bij de 42-jarige vrouw die in 2019 in Kerkrade op klaarlichte dag werd vermoord.

Ze had al meerdere keren melding gedaan van de mishandelingen door haar ex-partner, die overigens geen onbekende van de politie is: zijn strafblad is langer dan de gebruiksaanwijzing van mijn oven. Maar tevergeefs. Hij sneed midden op straat haar keel door. Het deed me denken aan dat andere afschuwelijke verhaal, van de 16-jarige Humeyra die door haar ex-vriend in het fietsenhok op school werd doodgeschoten, op de dag dat ze voor de vijfde keer aangifte deed van stalking.

Quote Hier hadden natuurlijk al honderddui­zend alarmbel­len af moeten gaan, maar dat gebeurde niet

Het is wrang dat beide moorden waarschijnlijk te voorkomen waren geweest. Maar meldingen van stalking en bedreiging door een (ex-)partner worden vaak verkeerd inschat of afgedaan als een ‘conflict in relationele sfeer’; daar bemoeien we ons niet mee. Maar een bedreiging is een bedreiging, of die nou van de bakker, de taxichauffeur of je (ex-)vriendje komt. En een conflict in relationele sfeer komt in de beste huwelijken voor. Ik heb ook weleens een flinke ruzie gehad waar ik achteraf niet trots op ben - ik zie de spinazie nog aan het plafond hangen nadat ik een bord eten uit frustratie op tafel smeet.

Gelukkig heb ik nog nooit in een relatie gezeten met iemand die losse handjes bleek te hebben of mij in ongewenste seksfantasieën manipuleerde, zoals een vriendin overkwam, waarna ze daar jaren over zweeg. De drempel om aangifte te doen tegen je (ex-)partner lijkt mij gigantisch. Juist daarom zouden de instanties die meldingen veel serieuzer moeten nemen. Maar ik steek ook hand in eigen boezem: misschien had ik zelf ook iets meer kunnen doen om haar te helpen.

Signalen liggen vaak pal onder onze neus. Denk aan het verhaal van de Britse Sarah Everard, die na een avondje bij een vriendin in Zuid-Londen bellend naar huis liep en in een onbewaakt moment van straat werd geroofd door een moordlustige politieman. Een politieman die binnen het corps al jaren bekendstond om zijn vrouwonvriendelijke gedrag en de bedenkelijke bijnaam ‘the rapist’ kreeg. Hier hadden natuurlijk al honderdduizend alarmbellen af moeten gaan, maar dat gebeurde niet.

De coronapandemie is voor niemand een pretje, maar in de schaduw van deze ellende gebeurt veel meer rottigheid waar vooral vrouwen mee te dealen hebben. De schaduwpandemie is een groot maatschappelijk probleem dat opgelost kan worden als iedereen zijn rol kent.

De politiek, door het beestje bij de naam te noemen én de daad bij het woord te voegen. De politie, door meldingen van stalking en bedreiging serieuzer te nemen. Wij allemaal, door geweld af te keuren en dit door te geven aan onze kinderen. En dan heb ik nog een laatste verzoek aan alle mannen.

Want in negen van de tien gevallen van geweld tegen vrouwen is de dader een man. En hoewel de meeste mannen geen geweldplegers zijn, laten de meeste mannen het na om elkaar aan te spreken op een seksistische opmerking of ongepast gedrag. ‘Let een beetje op elkaar’, zei Rutte vrijdag als laatste tijdens de persconferentie, waarvan akte.

