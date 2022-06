Hevige regenval veroorzaakt overlast in zuidoosten van het land: ‘Blijf binnen als dat kan’

Met videoDe hevige regenval zorgt zondag op plaatsen in Zuidoost-Brabant voor de nodige overlast. Op meerdere plekken staan de straten volledig blank. Ook in Limburg is sprake van overlast.

Volgens de politie in Oost-Brabant zijn zondag aan het einde van de middag in korte tijd veel meldingen van wateroverlast in de regio binnengekomen. Vooral uit de gebieden Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven komen veel meldingen. Om hoeveel meldingen het precies gaat, is niet bekend.

In Veldhoven roept de politie op om het gebied rond de Dorpstraat voorlopig te mijden, maar ook in de overige plaatsen wordt geadviseerd om binnen te blijven ‘als dat kan’. Mensen die toch naar buiten moeten, worden gevraagd voorzichtig te zijn.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan de overlast door de hevige regenbuien nog langere tijd duren. De veiligheidsregio waarschuwt voor gevaarlijke situaties, zoals putdeksels die door de overvloed aan water kunnen wegspoelen. ‘Wees hier alert op als u naar buiten gaat’.

Op social media worden ondertussen massaal beelden gedeeld van de wateroverlast. Te zien is hoe straten volledig blank staan en hoe auto's met moeite door de plassen heen komen. De overlast beperkt zich echter niet alleen tot buiten. In onder meer het Eindhovense Parktheater en de Albert Heijn aan de Roostenlaan is er sprake van lekkages.

Ook Limburg heeft te maken met wateroverlast. Op beelden op sociale media is te zien hoe straten in onder meer Echt en Roermond onderlopen. Volgens Weerplaza is zondagavond rond 18.45 uur op sommige plekken in het zuiden al meer dan 30 millimeter regen gevallen. Lokaal gaat het zelfs om 70 millimeter. Dat is meer dan de hoeveelheid neerslag die normaal in heel de maand juni valt.

Code geel

Het KNMI heeft zondag voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege onweersbuien. De buien trekken van zuid naar noord over het land en hierbij kan veel neerslag vallen. Inmiddels geldt code geel niet meer voor de provincie Zeeland.

