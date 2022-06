Hete lucht uit Spanje komt onze kant op, deze week zomerse tot tropische temperaturen

Met videoDe temperatuur loopt de komende dagen steeds verder op. Aan het eind van de week worden zomerse tot tropische temperaturen verwacht. Vooral vrijdag en zaterdag kan het in het zuiden en zuidoosten 30 graden of meer worden.

Vandaag liep de temperatuur vast op naar 16 tot 21 graden. Morgen komt de temperatuur op veel plaatsen weer boven de 20 graden uit en de dagen daarna wordt het alleen maar warmer, meldt weerman Rico Schröder van Weeronline.

Woensdag en donderdag stijgt het kwik in het zuiden en oosten naar 25 tot 28 graden. In de kustprovincies is het 20 tot 24 graden en voor velen zijn dat heel aangename temperaturen. ,,Smeer je wel goed in, want de zonkracht is deze week 7 tot 8 en de onbeschermde huid verbrandt snel", waarschuwt de meteorloog.

Hete lucht uit Spanje

Vrijdag en zaterdag stroomt zeer hete lucht vanuit Spanje onze kant op en vooral in het zuiden en zuidoosten van ons land kan het op meerdere plaatsen tropisch warm worden met temperaturen van 30 graden en meer. Schröder: ,,Hoe warm het precies wordt moet nog worden afgewacht.”

Het is niet de eerste keer dat de temperatuur ergens in het land oploopt naar tropische waarden. Op 18 mei werd voor het eerst de 30 graden al aangetikt.

Hitte

Mogelijk krijgt een groter deel van het land met hitte te maken. Mocht de temperatuur in De Bilt oplopen naar 30 graden of meer dan is dat de eerste officiële tropische dag van het jaar. ,,Als dit vrijdag gebeurt, dan is de eerste tropische dag in De Bilt net als vorig jaar op 17 juni. Overigens bleef het vorig jaar bij die ene officiële tropische dag", aldus de weerman.

Vanaf zaterdagmiddag neemt de kans op onweersbuien toe en waarschijnlijk wordt het vanaf zondag een stuk minder warm met in de loop van volgende week maxima rond 20 graden. ,,Met potentieel veel energie in de warme luchtmassa en koele lucht als trigger om de buien echt goed tot ontwikkeling te laten komen, is het zeker niet uitgesloten dat het naar het oosten verdrijven van de zeer warme luchtmassa ook nog spektakel gaat opleveren in de vorm van pittig onweer", vult meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza aan.

Spaanse hitte op drift Terwijl wij de week frisjes aanvangen, is het in het zuidwesten van Europa op dit moment juist heel erg warm. Sinds afgelopen vrijdag worden in het Spaanse binnenland al temperaturen gemeten van 40 graden of iets meer en ook de zuidelijke departementen van Frankrijk delen mee in deze enorme hitte met temperaturen die oplopen naar zo’n 35 graden. Zat de warmte de afgelopen dagen nog enkel in het uiterste zuidwesten van Europa, de komende dagen gaat een bel met zeer warme lucht zich richting het noorden bewegen. Ook Nederland krijgt hier dus een deel van mee.

