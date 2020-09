Het wordt tropisch warm: nog even genieten (voor we weer binnen opgesloten zitten)

Nazomer? De week die lonkt mogen we gerust zomer noemen met een hoofdletter Z, zegt weerman Alfred Snoek. ,,Er komt een hoop mooi weer aan. Dinsdag verwacht ik in het zuidoosten temperaturen van 32, 33 graden. Dat is behoorlijk uitzonderlijk; het maximale wat in september mogelijk is. Want de zon staat al lager en de dagen zijn een stuk korter dan een maand geleden.’’