Het wordt de komende jaren alsmaar drukker op de weg

Inval bij veeboeren in Oost-Bra­bant wegens subsidie­frau­de

29 oktober In een onderzoek naar mogelijke subsidiefraude hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag invallen gedaan bij vier woningen en drie bedrijfslocaties in Oost-Brabant. Daarbij is een persoon aangehouden. Ook is onder meer administratie in beslag genomen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM), dat het onderzoek leidt.