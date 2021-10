Het is 16 graden in mijn werkkamer, zegt de thermo-app die ik net heb geïnstalleerd. Ik denk dat-ie dat niet kan meten, overigens. Hij gokt maar wat. Dit is vast ergens buiten, op een vast meetpunt. Ik haal hier de 18 wel. Koud? Welnee, ik heb een vest over mijn T-shirt aan. Dikke sokken aan de voeten.

Waarom moet u dit allemaal weten? Ik leg het uit. Ik ben al vele dagen zoet met het lezen van mails over hoe lezers hun pensionering ervaren. (Even geduld: in november maken we d’r een special van.) Een terugkerend onderdeel is de financiële klap die zo’n pensioen voor je bankrekening betekent. Het valt me mee overigens.



De meeste mensen zijn redelijk voorbereid, een enkeling heeft ruzie met instanties en er is natuurlijk veel boosheid over het niet-indexeren van de pensioenen. Maar de meesten hebben de rekensom wel gemaakt: die waarderen vrijheid en een goede gezondheid minstens even hoog als een gevulde bankrekening. Nou ja, iedereen wil meer geld, maar er wordt flink gerelativeerd.

Quote Ik tast nu af wanneer ik het echt koud vind

Toch merk je dat in delen van het land, en zeker bij de senioren, elke euro wordt omgedraaid. Dus dat dezer dagen de gasprijs stevig omhoog gaat, komt hard aan. Het zijn die momenten dat je je afvraagt: van wie krijg ík het gas eigenlijk? En wat voor contract heb ik? Stom, maar ik wist het niet. Uiteindelijk vond ik een mapje met alle mails van de energiemaatschappij en zag tot mijn geruststelling dat ik vorig jaar in een lucide bui niet alleen een nieuwe leverancier had genomen, maar ook een vast contract. Was een zeer content momentje.

Toch ben ik nu even aan het aftasten wanneer ik het echt koud vind. Ook handig voor als ik straks alle dagen thuis ben. En een beetje uit recalcitrantie tegen al dat consumeren. Het wordt buiten kouder, maar ik verdom het nog even om de verwarming aan te zetten. 16 graden is het ‘s ochtends als we beneden komen, kan best. Iedereen beweegt. De pap maakt de kleintjes warm. Eind van de morgen is het 17,5; 18,5 als wat later de zon op de serre staat. Lekker. ‘s avonds koelt het weer af. Zit ik met een dekentje op de bank. Niet zo aantrekkelijk misschien, maar ach...



