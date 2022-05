Het wonder waarvoor Titus heilig wordt verklaard: pater Michael Driscoll genas van huidkanker

Ministerie van VWS lag dwars bij uitbrei­ding ic’s tijdens pandemie

Het ministerie van Volksgezondheid en ziekenhuizen lagen tijdens de coronapandemie met elkaar in de clinch over de financiering van extra bedden op de intensive cares. Een woordvoerder van het departement bevestigt naar aanleiding van berichtgeving in NRC hierover dat er inderdaad discussie was ontstaan over een regeling om het aantal ic-bedden op te schalen.

