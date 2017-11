Het weer: koude ochtenden, zonnige dagen

De temperatuur vandaag is met 10 graden gemiddeld voor deze tijd van het jaar, maar wel een stuk kouder dan gisteren (15 graden). Vooral in de kustprovincies komen ook enkele buien voor.

De komende nacht is het helder en in het binnenland gaat het licht vriezen. Ook daarna ligt er zonnig herfstweer in het verschiet. In de nacht naar dinsdag gaat het in het oosten 3 graden vriezen. Overdag wordt het dan ook minder zacht met een graad of 8. ,,Dat kan voor een koude start van de dag zorgen voor wie vroeg uit de veren moet'', zegt Michiel Severin van Weerplaza. ,,Misschien wordt het zelfs ramen krabben.''