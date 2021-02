Het verhaal van Taghi in zijn eigen woorden: ‘Hoef my kids, familie en alles nooit meer te zien’

Juli 2015: ‘Als dit ons tegenhoudt zijn we gewoon shit sir, echt’

Het is 16 juli 2015. Het is een dag na de grote klapper in het onderzoek met de naam 26Koper. Op verschillende locaties in Nieuwegein valt de politie binnen en worden bendeleden en vrienden van Ridouan Taghi aangehouden. De politie stuit op de grootste wapenvondst ooit in de Nederlandse geschiedenis. Taghi is witheet. Doordat er fouten zijn gemaakt, is de politie de wapens op het spoor gekomen. Hij beseft dat de wapens (‘yzers’) ervoor zorgen dat lange gevangenisstraffen zullen volgen (‘5 jaar, iedereen hangt’). En dat is dom, want hij heeft het idee dat de politie al langer onderzoek doet naar zijn groep (‘we zyn zo heet’).