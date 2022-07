Het verhaal van Soufiane Touzani: van voetballen met grote sterren tot FC Straat

Eigenlijk, onthult Touzani, had hij na zijn eigen tv-programma (Tiki Taka Touzani) en YouTube-kanaal (Touzani TV) het produceren van een bioscoopfilm op zijn bucketlist gezet. De afgelopen twee jaar besefte de virtuoos dat hij amper tijd heeft om een wedstrijd te bezoeken of een Netflix-serie op te pakken, laat staan om zich te verdiepen in de regie en een complete cast aan te sturen. Toen was daar regisseur Camiel Schouwenaar die hem met het verhaal van de Rotterdamse voetbalvrienden Dylan en Youssef onbedoeld een compromis aanreikte. ,,Ik dacht: dit is wel mijn ding hoor. Het was passen en meten. Uiteindelijk zei ik: aan dit verhaal moet ik gewoon meedoen.”