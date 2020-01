‘Het verhaal is verdraaid, Peter was de échte Soldaat van Oranje’

Raadselach­tig ongeval: voetganger loopt op weg en wordt doodgere­den door auto

8:01 In het Limburgse Geleen is bij een vooralsnog raadselachtig ongeval een voetganger om het leven gekomen die op dat moment op de weg liep. De man liep daar in de nacht van vrijdag op zaterdag toen hij even na middernacht door een auto werd geraakt.