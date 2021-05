Het terras op? Onder de parasol en tussen de buien door is het deze week prima te doen

Ondanks de kans op zonneschijn is er voor horecaondernemers ook minder goed nieuws: de buienkans is het grootst in de uren dat de terrassen open zijn. Met name op dinsdag en vrijdag is er in die uren kans op regen. Voor terrassen met overkapping is er niks aan de hand; de relatief zachte temperaturen maken het aangenaam genoeg om lekker buiten te zitten onder een grote parasol.