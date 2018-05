Het slechte geweten van Facebook

Leerlinge uit Wijk bij Duurstede overleden aan infectie­ziek­te, GGD waarschuwt klasgenoot­jes

23 mei Een 14-jarig meisje uit Wijk bij Duurstede is zondagmorgen overleden aan de infectieziekte meningokokken. Haar klasgenoten van havo 2 en alle andere leerlingen van het Revius Lyceum zijn per brief op de hoogte gebracht van de oorzaak van haar overlijden.