Het scheelde niet veel of ook ik had gezegd: stik erin met je test

VIDEO Nederlands coronavac­cin van Janssen voorlopig goedge­keurd

15:51 Het Europese medicijnagentschap EMA heeft een positief advies afgegeven voor de goedkeuring van het coronavaccin van Janssen uit Leiden. Daarmee is dit het vierde vaccin dat in de EU en dus ook in Nederland is goedgekeurd, na Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca.