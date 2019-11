Het onrecht van de parkeermeter: ‘1300 euro, en dan was het nog een mild jaar’

Vlak voor haar keizersnede ging Anne Schulze (38) uit Utrecht op de fiets naar het ziekenhuis. De auto liet ze thuis vanwege de hoge parkeerkosten. ,,Weet je hoe snel die meter oploopt? Ik zou wel gek zijn.’’



Het fietsritje van huis naar het Diakonessenhuis in Utrecht is ongeveer een kwartier. Dus daar ging ze dan met haar dikke buik en een rugzak vol extra kleding. ,,Als ik dit vertel op verjaardagen kan niemand het geloven, maar het was een geplande keizersnede. Ik had nog geen weeën dus het was nog wel verantwoord, redeneerde ik.’’ Een week later pakte ze alsnog de auto. ,,Mijn zoontje was te veel afgevallen, dus moesten we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Na een dag heb ik tegen mijn vriend gezegd: breng de auto maar weer naar huis, we weten niet hoe lang we hier nog blijven.’’