Het onderwijs moet meer aandacht aan de Holocaust geven

Al dertig vrouwen slachtof­fer van se­rie-aanrander tussen Enschede en Hengelo

8:22 De serie-aanrander in het gebied tussen Enschede en Hengelo is weer actief. Nadat de politie in oktober een offensief begon om de man te pakken te krijgen hield de aanrander zich koest. Maar sinds begin deze maand maakt hij weer slachtoffers. Inmiddels zijn er zeker dertig vrouwen betast.