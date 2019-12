Het meest gezochte recept in Nederland? Stamppot. Toch? Nee: chili

Je kan het kerstvierende deel van de Nederlandse bevolking verdelen in twee groepen: zij die een moeilijk kerstdiner in elkaar draaien versus zij die gourmetten. De ene groep is weken van tevoren al druk met het in elkaar zetten van een menu dat de hele familie kan bekoren. Johan mag geen gluten, Annet eet vegan en opa wil eigenlijk gewoon een kalkoen, net zoals vroeger, zonder moderne fratsen. Je bent echt een culinaire grootmeester als je al die wensen bij elkaar kunt krijgen.



Nee, dan de gourmetters. Dat concept is al tweeduizend jaar hetzelfde: je koopt een halve kinderboerderij, door de slager vakkundig in brokjes gesneden. Iedereen krijgt een eigen pannetje en mochten er vegetariërs of veganisten mee-eten, dan redden die zich maar met de champignons.



IJzersterk concept. Niks aan veranderen. Bij mij hangt de vleeslucht nog in de haren, veroorzaakt door een ware gourmetmarathon, aangezien mijn familie best lekker kan koken, maar we ook makkelijke types zijn, die bij een kerstdiner ook niet nog eens rekening willen houden met zes kleine kinderen met zeer beperkte culinaire voorkeuren.