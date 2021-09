Het loont om je pas eens te minderen

Hebt u dat ook weleens: dat u zichzelf bestraffend moet toespreken? Ik was in Duitsland, dezer dagen. Verkiezingstijd daar, zoals bekend. Als u dit leest is duidelijk wie de nieuwe premier wordt en door wie onze buren de komende vijf jaar geregeerd worden. Misschien ook niet, maar het is onwaarschijnlijk dat ze zo lang nodig hebben als onze eigen politici. De verkiezingsaffiches zullen snel weer van de lantaarnpalen af zijn, of ze nou van de CDU of Die Linke zijn. Alles geordend hier, net zoals de houtstapels op de erven, groot genoeg om de felste winters te doorstaan. En meer. Want de mensen hier weten: wie slechts voor één winter hout hakt, is een luiwammes.