‘Het leek wel oorlog!’: politie beukt per abuis deur van hoogbejaarde vrouw in

Agenten die op het verkeerde adres een deur uit de sponning beuken. Aan de Gasthuisstraat in Oirschot was het donderdagavond een typisch gevalletje van ‘foutje bedankt’. Gevolg: een geschrokken hoogbejaarde bewoonster in de gang en een deur aan gruzelementen.

De 83-jarige Jeanne van Heesbeen zit rustig in haar woonkamer tv te kijken als om 22.30 uur wordt aangebeld. Ze woont in een aanleunwoning, één hoog aan de Gasthuisstraat. Ze doet de deur zo laat op de avond niet open. Dat doet ze nooit. Kort erna hoort ze plots een enorm gebonk op haar deur. Verschrikt loopt ze naar de gang. Even later staan drie agenten in haar woning. Oeps, verkeerde huis!

Vrijdag rond de middag is ze al wel weer van de schrik bekomen. Een ondersteunend bezoekje van twee buurvrouwen helpt uiteraard. ,,Het waren vier of vijf harde slagen. Ik dacht aan geweerschoten. Het leek wel oorlog”, vertelt ze.

Gasthuisstraat in plaats van St. Jozefhof

Wat was er aan de hand? Hulpdiensten werden donderdagavond gealarmeerd vanwege een reanimatie in Oirschot. Ook agenten kwamen op die melding af. Ze hadden wel het huisnummer goed, maar ze stonden in de verkeerde straat. De melding kwam vanuit een woning aan de St. Jozefhof, net om de hoek bij mevrouw Van Heesbeen. De adresverwisseling komt wel vaker voor, vandaar dat de krasse Oirschotse de agenten direct naar de St. Jozefhof stuurde.

De politie heeft nadat de reanimatie-melding aan de St. Jozefhof was afgehandeld, direct excuses aangeboden en diezelfde avond nog even nagepraat met de geschrokken Van Heesbeen. ,,Dat was wel fijn.” Toen de twee agenten weer weg waren heeft ze nog even tv gekeken. Ook in bed heeft ze niet lang meer gepiekerd. ,,Ik ben eigenlijk meteen in slaap gevallen.”

Quote Ik moest meteen denken aan inbrekers. Gelukkig was het de politie Nel van Overdijk, Buurvrouw

Ook de twee buurvrouwen waren geschrokken van de herrie in het appartementencomplex. ,,Ik moest meteen denken aan inbrekers. Gelukkig was het de politie”, zegt buurvrouw Nel van Overdijk.

De fout van de politie is volgens de drie begrijpelijk. De nummering in de twee straten is namelijk niet voor iedereen even logisch. Toch hopen ze zoiets niet nog een keer mee te moeten maken. ,,Maar als ze er niets aan gaan doen, is dit niet de laatste keer geweest”, vreest Van Overdijk.

De politie neemt de reparatie van de voordeur voor haar rekening. Die klus was vrijdagmiddag al weer zo goed als geklaard. Volgens de Facebookpagina van Politie Best-Oirschot gaat het met de persoon waarvoor de melding daadwerkelijk was bedoeld goed: ’De persoon in kwestie is inmiddels alweer bij kennis.’

Volledig scherm De voordeur werd vrijdag al meteen gerepareerd. © ED