Het langste gezin ter wereld komt uit... Weesp! En meer bizarre records

Nee, een prestatie van formaat is het niet, geeft vader Sjoerd Zegwaard (2,01 meter) uit Weesp direct grif toe. ,,We hebben er niets voor hoeven doen’’, lacht hij als hij hoort dat zijn familie is uitverkoren om in het prestigieuze recordboek te verschijnen. ,,Ik heb meer respect voor iemand die in negen seconden 100 meter hardloopt, eerlijk gezegd. Maar leuk is het natuurlijk wel. Wie wil er nu niet in zo’n boek staan.’’