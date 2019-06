Het is niet makkelijk een piemel te hebben dezer dagen. Leg je je hand op een knie, word je direct ingerekend voor seksuele intimidatie. Er is een heksenjacht gaande op machtige mannen die zich opdringen aan vrouwelijke ondergeschikten en solliciteren als hoogleraar bij de TU in Eindhoven mag dus nu ook al niet meer. Arme, arme mannen, ze worden gediscrimineerd en wie weet waar dit eindigt. Nog even en de vrouwen hebben hun banen ingepikt en maken baby’s met immigranten. Zal je net zien. Op televisie alleen nog maar vrouwenvoetbal, op Netflix lesbisch inclusieve dystopische relatiedrama’s. Geen wonder dat jongetjes zich tot meisje willen laten verbouwen, er is gewoon geen ene moer meer aan om man te zijn.