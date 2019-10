Het is koud! Maar hoe lang gaat het duren?

Met een temperatuur van -0,5 graden in De Bilt is vandaag de eerste officiële vorstdag van deze herfst een feit. Eergisteren kwam het lokaal al tot de eerste vorst. Het wordt vandaag niet warmer dan 9 graden.

,,Gisteren waren we al dicht bij de eerste vorst in De Bilt, toen daalde het kwik ‘s ochtends vroeg naar + 0,5 graden”, meldt Leon Saris van Weerplaza.nl Toch is het niet voor het eerst koud. Eergisteren kwam het lokaal al voor het eerst tot lichte vorst, toen daalde het kwik in Eelde als eerste weerstation in ons land al onder nul. In september was weerstation Twente al dichtbij met een minimumtemperatuur rond +1 graad.

Niet lang koud

De omslag van het weer gebeurde vrij snel, maar is niet van lange duur, vult Wilfred Janssen van Weerplaza aan. ,,Het binnenstromen van koudere lucht is afgelopen zondag vrij abrupt gegaan. Zaterdag was het op veel plaatsen rond 20 graden, zondag nog ‘maar’ 12. Daarna heeft een hogedrukgebied zich boven onze omgeving gevestigd, met als gevolg rustig en veelal helder weer. In combinatie met koude lucht levert dit vooral koude nachten op, maar ook overdag temperaturen iets beneden normaal (normaal is ongeveer 11 graden).”

,,Ook komende nacht wordt het nog koud, zeker in het oosten en noorden van het land waar het nog licht vriest. In het zuiden is bewolking aanwezig en wordt het met minima rond 4 graden alweer minder koud. Dat is dan voorlopig de laatste (regionaal) koude nacht, want vanaf morgen is het opnieuw ronduit zacht voor de tijd van het jaar. De nachten worden zelfs warmer dan de maximumtemperatuur van vandaag!”

Voor wie zijn schaatsen al weer uit het vet heeft gehaald is het opletten: de schaatsbanen in de buitenlucht zouden het aankomend weekend wel weer eens lastig kunnen krijgen met regen en relatief hoge temperaturen van rond de 14 graden. ,,Maar dat is niet te vergelijken met vorige week toen het nog warmer én zonnig was”, besluit Janssen.

Eerste vorst is op tijd

Volgens Saris komt de kou vroeg dit jaar: ,,De eerste officiële vorstdag is dit jaar vrij vroeg, maar op tijd. Normaal gesproken vriest het rond 3 november voor het eerst op ons landelijk hoofdstation. Vorig jaar kwam de eerste officiële vorstdag van het jaar ongeveer een maand eerder, toen was het op 30 september in De Bilt al - 0,1 graad. De vroegste eerste officiële vorstdag was op 16 september 1971, terwijl we in het jaar 2000 juist weer erg lang moesten wachten. Toen vroor het pas voor het eerst op 17 december.”

Hoewel vorst in deze tijd van het jaar temperaturen beneden normaal oplevert, is er nog geen sprake van kouderecords. Daarvoor moeten we naar 1974. In De Bilt daalde het kwik op 31 oktober toen naar - 3.2 graden.

Met deze tips krijg je je autoruiten snel ijsvrij: 1. - Laat niet tijdens het krabben je motor lopen. Dit heeft ten eerste geen zin, ten tweede is het slecht voor het milieu en ten derde is het slecht voor je portemonnee. Een koude motor verbruikt namelijk meer brandstof. De ventilator blaast daarnaast pas warme lucht bij een warme motor en het duurt wel even voordat de motor opgewarmd is. 2. - Gooi geen warm water over je ruit. Door het plotselinge temperatuurverschil kan de ruit barsten of breken. Met alle gevolgen van dien. 3. - Houd je ruiten schoon. IJs hecht minder goed aan een schone ruit. Gebruik bijvoorbeeld spiritus verdund met water, of speciale ruitendoekjes. 4. - Zet de ruitenkrabber schuin tegen de ruit: zo krijg je het ijs het makkelijkst weg. 5. - Laat oma’s tips bij oma. Je ramen insmeren met bijvoorbeeld een rauwe aardappel maakt de ruit vooral erg smerig en niet minder bevroren. 6. - Ben je ‘s ochtends niet op je best? Bespaar jezelf dan de moeite en bedek je ruiten met een anti-vriesdeken.

Bekijk hoe jij je auto winterklaar maakt: