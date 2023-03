Het is hypocriet om naar de overheid te wijzen. We hebben zelf ook invloed op de situatie

Stichting AAP: Negen van tien geredde circusdie­ren hebben gezond­heids­pro­ble­men

Negen van de tien exotische dieren die worden gered uit circussen hebben mentale of fysieke problemen. Acht op de tien hebben er zelfs meerdere. Dat concludeert stichting AAP na onderzoek. De dierenwelzijnsorganisatie pleit daarom voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in heel Europa.