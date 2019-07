Het is hier heter dan op de zonbestemmingen

Of het vandaag nou 40 graden wordt of 39 of 38, het maakt eigenlijk niet uit. Het zal in Nederland sowieso heter zijn dan op veel traditionele zonbestemmingen. Italië, Turkije en Noord-Afrika ogen relatief koel met temperaturen laag in de dertig. In Cancun (Mexico), Bangkok (Thailand) en op Bali (Indonesië) werd de dertig graden gisteren niet eens gehaald. En in Zuid-Afrika wordt gewaarschuwd voor sneeuwstormen.

Midden-Oosten

Wil je het vandaag echt heter krijgen dan hier dan moet je in het Midden-Oosten zijn. In Koeweit City was het vanochtend om kwart over negen al 43 graden. In de Verenigde Staten zijn ze nog aan het bekomen van zeer hete dagen van tegen de veertig graden maar met een gevoelstemperatuur van 46 graden. De Amerikaanse hittegolf zou zes doden hebben geëist. De National Weather Service noemde de ongewone hitte een ‘stille moordenaar’. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis naderen ze het punt dat er minder mensen doodgaan door het koude weer dan door het warme. Want terwijl de winters zachter worden, worden de zomers almaar heter en zullen hittegolven langer duren, zo is de verwachting.

Volledig scherm Toeristen in Wenen staan in de rij bij een kraan. © REUTERS

Alaska

Zelfs Anchorage, de hoofdstad van Alaska, toch synoniem voor koel en kou, heeft een ongekend lange periode van 34 aaneengesloten dagen afgesloten met temperaturen boven het gemiddelde. Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat de gemiddelde temperatuur in Alaska sowieso twee keer sneller stijgt dan zuidelijker op de planeet. Een van de gevolgen van de warmte en droogte is een toename van het aantal bosbranden. Dit jaar is al ruim 260 hectare bos in de as gelegd wat overeenkomt met wat gemiddeld in een heel jaar verloren gaat.

Echt zorgwekkend was de situatie in India waar in juni in de stad Delhi op achtereenvolgende dagen temperaturen werden gehaald van 48 graden. In het westen van het land, in Churu (120.000 inwoners) in de deelstaat Rajasthan, werd het nationale record gebroken met een onwaarschijnlijke 50,6 graden Celsius.

In de staat Bihar, een van de armste van het land, bezweken 100 mensen. De autoriteiten hadden gewaarschuwd binnen te blijven maar dat betekent geen inkomsten voor de miljoenen straatarme mensen die daar wonen. Indiase meteorologen voorspellen meer hittegolven die ook langer zullen duren. De gevolgen zijn dramatisch omdat in toch al overbevolkte gebieden de kans op verdorde oogsten groeit. Ook meren en rivieren drogen op wat de visvangst verminderd. Voorspelbaar is dat dat binnen India kan leiden tot massale migratie. Hetzelfde gaat op voor Afrika waar de temperatuur de laatste eeuw twee graden hoger is dan op andere continenten.

