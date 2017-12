'Het is een kunst om met een rolstoel door de binnenstad te komen'

Men bedoelt het vaak niet eens zo slecht, maar in een rolstoel heb je veel last van fietsen en vuilniszakken die in de weg staan. D66 Utrecht voerde zondag actie met Mondriaan-rolstoelen om aandacht te vragen voor meer toegankelijkheid. ,,Het is een kunst om met een rolstoel door de binnenstad te komen", volgens D66-lid Andrea Schouw-Naphegyi.