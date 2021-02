Het ijs in Heerenveen bleek een politiek mijnenveld

Het is lastig om campagne te voeren tijdens een pandemie. Dat ondervond ook Wopke Hoekstra, de kersverse lijsttrekker van het CDA, van wie ik nog steeds niet zo goed weet waar hij nu eigenlijk voor staat. Veel meningen of idealen ventileert hij niet. En daarom had het campagneteam bedacht om hem in Thialf te laten schaatsen, samen met nationale schaatsheld Sven Kramer, die wel te porren was voor dit persmomentje – de lokale journalistiek was ruimschoots op de hoogte gebracht.