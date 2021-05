‘Hét gezicht van Studio Sport’ Heinze Bakker was tot zijn laatste dag met sport bezig

UPDATE Duizenden lopen mee in vrijheids­mars in Amsterdam, aantal weggeleid bij prikloca­tie AFAS Live

15 mei Bij een priklocatie in Amsterdam-Zuidoost is vandaag korte tijd onrust ontstaan nadat verschillende mensen aangeven dat zij werden lastiggevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD in Amsterdam, die stelt dat coronademonstranten door agenten zijn weggeleid.