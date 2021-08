Het gevaarlijke en primitieve gedrag van covidhooligans is een nieuwe vorm van terrorisme

In het Dagblad van het Noorden werd op basis van anonieme bronnen onthuld dat de aanslag met brandbommen op journalist Willem Groeneveld gepleegd is door extremisten die virusontkenners zijn en om die reden ageren tegen het overheidsbeleid. De twee verdachten zitten vast en zwijgen over hun motief, maar meerdere uitingen op sociale media bevestigen dat ze volledig van het padje zijn.



Het was het zoveelste dieptepunt voor de mensen die zich verwant voelen met deze luidruchtige beweging. En deze actie noopt ons allemaal tot nadenken. Veel te lang – eigenlijk is daar nog steeds sprake van – mochten we sceptici van het coronabeleid, die zich laten leiden door complotgedachten en daarom de vrijheid nemen om zich te misdragen, niet kwalificeren met de titels die ze verzinnen.