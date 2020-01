Het gebrek aan ophef over Jodenhaat is gewoon eng

Dat er in ons land een structureel probleem met antisemitisme bestaat, is iets wat we onderhand niet meer kunnen ontkennen. Deze week was het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam voor de zoveelste keer het doelwit van mensen die de eigenaren en de gasten van het etablissement wilden intimideren.



Eerder sloeg een Palestijnse vluchteling uit Syrië een raam in van het restaurant. Een tijd daarna werden ruiten met etensresten besmeurd. En weer een paar maanden later gooiden voorbijgangers stenen tegen het pand - allerlei banale uitingen van een giftige haat.



Ditmaal hadden de jodenhaters gekozen voor een pakketje dat verdacht veel op een bom leek, waardoor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een paar uur onderzoek moest doen, met robots en al. Het was loos alarm. Het ging om een nepbom.