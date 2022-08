‘Het gaat ons om veel meer dan geld, NS is geen betrouwbare werkgever meer’

Kerncentra­le in Duitsland blijft mogelijk tóch langer open: verzet in Nederland groeit

Ruim 360 organisaties, waaronder een aantal uit Nederland, maken zich zorgen of de sluiting van de kerncentrale in het Duitse Lingen op 31 december wel doorgaat. Onder invloed van de gascrisis is er in Duitsland een lobby gaande om de centrale langer open te houden.

22 augustus