Het gaat goed met de otters in Nederland: aantal blijft toenemen

Volgens de Wageningen Universiteit is hiermee sprake van een levensvatbare populatie. Het aantal otters dat wordt doodgereden blijft echter wel hoog. Vorig jaar sneuvelden 135 otters in het verkeer. ,,Ondanks deze relatief hoge sterfte ziet de populatie toch kans jaarlijks te groeien”, stelt de universiteit.

De otter was in 1988 in Nederland uitgestorven. Ze stierven uit door versnippering van leefgebieden, verkeer en milieuverontreiniging. In 2002 is gestart met een herintroductieprogramma en inmiddels komen otters weer in grote delen van het land voor.