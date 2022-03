Het doel van deze gevaarlijke oproerkraaiers zal altijd zijn om een andere stelling in te nemen dan onze regering

UPDATE Medewer­kers jeugdzorg staken en proteste­ren: ‘Welkom bij sector die in brand staat’

Zevenduizend mensen protesteerden vandaag op het Malieveld in Den Haag tegen onderbezetting, wachtlijsten en bezuinigingen in jeugdzorg. En vooral omdat kinderen in het gedrang komen, omdat de juiste zorg ontbreekt. Ook legden ze in heel Nederland 24 uur het werk neer. ‘Welkom bij de sector die nu al zeven jaar in brand staat.’

15 maart