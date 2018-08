Het deurbeleid van techbedrijven mag best wat strenger

Onduide­lijk­heid over verkrach­ting Haags raadslid

8:56 De PVV in Den Haag vraagt dringend raadslid Willie Dille (53) met rust te laten. Rond de Haagse politica is vandaag veel ophef ontstaan nadat zij op haar Facebook een filmpje had geplaatst waarin ze verklaart slachtoffer te zijn van een groepsverkrachting door moslims. De Haagse oogt op de beelden vermoeid en is zichtbaar vermagerd.