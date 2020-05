Het coronanieuws van zondag 17 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal ‘slechts’ 10 nieuwe meldingen van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus binnengekregen. Dat is het laagste aantal in de afgelopen twee maanden. Er kwamen 15 meldingen van ziekenhuisopnames binnen.

Dat het aantal meldingen van overledenen vandaag zo laag is, wil echter niet zeggen dat het virus weg is, waarschuwt Marion Koopmans, bijzonder hoogleraar virologie van Erasmus MC in Rotterdam. ,,In het weekend zijn de cijfers altijd lager. We moeten echt maandag afwachten om een duidelijker beeld te krijgen. De dalende cijfers passen wel in de trend, maar we kunnen zeker op basis van de cijfers van vandaag niet zeggen dat dit een trendbreuk is. Mensen moeten daarom niet denken dat het over is. De piek is wel achter de rug, maar er liggen nog wel veel mensen op de ic. Het virus is zeker niet weg en kan ook nog opvlammen.”

Intensive cares

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is weer licht gestegen naar 349. Dat zijn er drie meer dan op zaterdag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noemt dit stabiel.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,Na de snelle afname de afgelopen week, trad de afgelopen 24 uur een stabilisatie op van het aantal IC-patiënten. De komende dagen moeten uitwijzen of de daling verder doorzet.”

Kloosters

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), waarbij 190 kloosterordes en congregaties zijn aangesloten, is bezorgd. Het coronavirus slaat hard toe in sommige kloosters. Van ooit tienduizenden zusters en broeders tijdens het Rijke Roomsche leven in de jaren 50 is nog maar een fractie over. Steeds meer kloosters moeten de deuren sluiten doordat de vergrijzende bewoners overlijden. Ook het nu getroffen Voorschotense Huize Bijdorp gaat op termijn dicht.

Bij de laatste telling begin 2019 waren er nog 3800 zusters en broeders. Corona versnelt de daling. ,,Hoe de cijfers aan het eind van het jaar eruit zien, valt nog niet te voorspellen, maar we verwachten wel dat er opnieuw een flinke afname zal zijn’’, stelt woordvoerster Erica Op ’t Hoog. ,,Juist vanwege de hoge gemiddelde leeftijd en het feit dat een aanzienlijk deel van de religieuzen in verzorgingshuizen of vergelijkbare situaties woont, zijn er inderdaad meer overledenen dan in voorgaande jaren.”

Hamsters

Onderzoekers in Hongkong hebben hamsters ingezet om te testen hoe effectief mondmaskers zijn in de strijd tegen het coronavirus. Ze stellen vast dat de diertjes veel minder vaak besmet raken als dergelijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Experts van de Universiteit van Hongkong plaatsten gezonde hamsters naast diertjes die kunstmatig waren besmet met het coronavirus. Ook hingen ze medische mondmaskers op tussen de kooien. Er ging een luchtstroom van de zieke hamsters naar de soortgenoten die het virus nog niet hadden.

Kabinet

Nu het afschalen van meer coronamaatregelen in zicht komt per 1 juni, ontwikkelt het kabinet een systeem om ook weer te kunnen opschalen als het virus oplaait. Volgens Haagse bronnen lichten minister Hugo de Jonge (Zorg) en premier Mark Rutte hun plannen dinsdag toe, tijdens hun persconferentie.

Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van een soort ‘dashboard’ vol data over of en hoe het virus zich verspreidt, net als een ‘remsysteem’ als het aantal besmettingen toch oploopt. Minister De Jonge boog zich de afgelopen anderhalve week naar verluidt met een ‘handvol whizzkids’ en deskundigen van het RIVM over het uitwerken van een methode.

Als er een opleving van het virus te zien is, moet het kabinet kunnen ingrijpen. Idealiter zelfs per regio, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld adviezen aan een bepaalde leeftijdscategorie worden gedaan. Of dat er per sector, van horeca tot het openbaar vervoer, richtlijnen worden aangescherpt als dat nodig is.

Het systeem is nodig omdat vanaf 1 juni terrassen en strandtenten weer open zouden mogen, net als (onder voorwaarden) bioscopen, restaurants, café’s, culturele instellingen, musea en het voortgezet onderwijs. Het openbaar vervoer is van plan de normale dienstregeling te hervatten. Dinsdagavond maakt het kabinet naar verwachting bekend dat die voornemens doorgaan. Toch nemen daarmee ook de zorgen toe dat er weer meer besmettingen komen.

Nederland kent geen lockdown, maar wel coronamaatregelen die gelden tot en met 19 mei. Wat die regels precies zijn en voor wie die gelden vind je in dit overzicht:

In onderstaand dashboard meer informatie over het verloop en de besmettingen per gemeente (klik in onze app halverwege de scrollbar om te scrollen):